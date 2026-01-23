  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
İzmir'de bir CHP'li Belediye daha borçlular listesine eklendi!

İzmir’de elindeki gayrimenkulleri haraç mezat satan belediyeler kervanına CHP’li Torbalı Belediyesi de eklendi. Torbalı Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait 74 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu. Satış ihalesi 5 ve 13 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Satışlardan belediyenin kasasına yaklaşık 460 milyon liralık kaynak aktarılacak.

ERTAN GÜRCANER

Giriş Tarihi:

İzmir'de elinde avucunda ne varsa satan CHP'li belediyeler kervanına Torbalı Belediyesi'de eklendi. Torbalı Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde yer alan 74 taşınmazı ihale yoluyla satışa çıkardığını duyurdu.

460 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

Arsa, tarla ve çeşitli imar statülerine sahip parseller Torbalı'nın Ayrancılar, Yazıbaşı, Karakuyu, Pancar, Subaşı, Torbalı Merkez ve çevre mahallelerde yer alıyor. Satışa çıkarılan parsellerin bir bölümünün konut alanı, bir bölümünün ticaret alanı, bazılarının ise tarım vasıflı taşınmaz statüsünde yer alıyor.

AÇIK İHALE

İhaleler 5 şubat ile 13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açık ihale usulü gerçekleştirilecek ihaleler sonucunda belediyenin kasasına 460 milyon liralık kaynak aktarılacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA