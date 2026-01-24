Yeni Asır yazdı, çevre yolunda mağduriyet bitti

TİRE'DE Fatih Sultan Mehmet çevre yolunda artan trafik kazaları nedeniyle trafiğe kapatılan geçiş noktaları yüzünden vatandaşın yaşadığı mağduriyet Yeni Asır'ın yayının ardından çözüme kavuştu. AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, İnönü caddesine ışıklı dönel kavşak yapılacağını söyledi. İzmir Tire'de, Fatih Sultan Mehmet çevre yolunda son zamanlarda artan trafik kazaları nedeniyle trafiğe kapatılan geçiş noktaları yüzünden vatandaşın yaşadığı mağduriyet Yeni Asır'ın yayının ardından çözüme kavuştu. Karayolları Bölge Müdürü ile görüşen AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, İnönü caddesine ışıklı dönel kavşak yapılacağını söyledi. Uğurlu, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermenin, yeni ve hızlı çözümler üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.