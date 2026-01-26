DSİ’den İzmir'de Çiğli’ye sel kapanı adımı

SU TAŞKINLARINI AZALTACAK İhale dosyasına göre, ön yeterlik aşamasını geçen firmalar kısa listeye alınacak; ihale, 2 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale dosyasında yer alan teknik değerlendirmelerde, daha önce hazırlanan taşkın yönetim raporlarında ciddi hidrolojik hatalar bulunduğu vurgulandı. Buna göre, Değirmendere'nin İzmir Körfezi'ne ulaştığı noktadaki 38,32 kilometrekarelik yağış alanının, sel kapanının gerçek havzası gibi kabul edilerek taşkın debilerinin hesaplandığı ortaya çıktı.

DSİ'nin arazi etütleri ise sel kapanının gerçek yağış alanının yaklaşık 9,5-10 kilometrekare olduğunu gösterdi. Bu yanlışlık nedeniyle geçmiş çalışmalarda önerilen depolama hacmi ve taşkın debilerinin gerçeği yansıtmadığı, yeni bir planlama çalışmasının zorunlu hale geldiği kaydedildi. İhale kapsamında yüklenici firmadan; hidroloji, jeoteknik, çevre, kamulaştırma, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve güvenlik tedbirlerini içeren çok disiplinli mühendislik çalışmaları talep edilecek. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nden alınması gereken izinler, ÇED kapsamındaki görüşler ve olası ilave malzeme ocaklarına ilişkin proje tanıtım dosyalarının hazırlanması da yüklenicinin sorumluluğunda olacak. Planlama raporu çalışmalarının süresi 720 gün olarak belirlenirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte Çiğli ilçesinde taşkın riskinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor