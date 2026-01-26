Haberler İzmir İzmir doldu taştı: Caddeler göle döndü, trafik kitlendi!

İzmir'de akşam saatlerinde aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış, kenti teslim aldı. İş çıkış saatinde trafik durma noktasına gelirken su baskınları ve devrilen ağaçlar şehri felç etti.

İzmir genelinde akşam saatlerinde şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu. Özellikle Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yoğunlaşan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Altyapı sorunlarının kronikleştiği Buca ilçesinde sağanak yağışla birlikte caddeler kısa sürede suyla doldu. Yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekerken, rögarların taşması sonucu birçok sokakta göletler oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

TRAFİK KİTLENDİ

Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi, İzmir trafiğini adeta kilitledi. Ana arterlerde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluştu. Aksayan trafik ve su birikintileri nedeniyle birçok sürücü otomobilleriyle otoparklardan çıkış yapamayarak mahsur kaldı.

