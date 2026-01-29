‘Cehennem Necati’ 35 yılla yargılanacak

Almanya'da faaliyet gösteren Cehennem Melekleri adlı suç örgütünün liderlerinden "Cehennem Necati" lakaplı Necati Coşkun Arabacı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İzmir'de yakalanan Arabacı için 4 ayrı suçtan toplam 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arabacı ve birlikte hareket ettiği örgüt üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Arabacı hakkında 'örgüt liderliği', 'nitelikli yağma', 'ağırlaşmış kasten yaralama' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.