Kanser hastası eşini öldüren sanığa ağır ceza

İzmir'de omurilik kanseri olan eşi İzadiye Teker'e (69) 2 el ateş edip, can çekiştiğini gördükten sonra da 1 el daha ateş ederek öldüren Rüstem Teker (71), hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın cinayeti, eşinin kendisinin yaptığı işlere saygı duymaması nedeniyle işlediğini söylediği de iddianamede yer aldı. İddianamede, çiftin çocukları olan A.T.'nin ifadeleri de yer buldu. A.T., babasının yıllardır annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını söylediği, 6 yıl önce de başka bir kadından babalarının bir çocuğu olduğunu öğrendikleri iddianamede yer aldı.