Sağanak ve fırtına Ege’yi felç etti

İzmir ve çevre illerde etkili olan yağış ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı, dağlar şelaleye, yollar göle döndü. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından önceki gün bölgede, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Aydın'da etkili olan sağanak Kuşadası'nda cadde ve sokakları göle çevirdi, araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Yüksek kesimlerden inen sular Davutlar ve Güzelçamlı'da taşkına yol açarken, bir 5 yıldızlı otelin lobisi ile ev ve iş yerlerini su bastı. İzmir'de Karabağlar ilçesindeki Karabağlar Deresi de taştı. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. İzmir'de sağanaktan en fazla etkilenen ilçe Çeşme oldu.

İzmir Tire'de, onlarca ağaç fırtınaya teslim olurken, Fatih mahallesindeki çocuk parkında bulunan bir ağaç da oyun gruplarının üzerine devrildi. Parkta çocukların bulunmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Belediyeye bağlı Afet İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlara yetişmekte güçlük çekti. Akşam saatlerinde etkisini iyice arttıran şiddetli fırtına nedeniyle Çayırlı mahallesinde iki çam, İzmir karayolu Maltepe mevkiinde de bir ağacının devrildiği bildirildi.

VALİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yağış ve fırtınanın Kemalpaşa OSB'nin kısmi bir alanında hortuma dönüştüğünü ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Hortum dolayısıyla organize sanayimizde yer alan 9 fabrikamızda değişik çaplarda hasarlar meydana geldi. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE'DE TEKNELER ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'de önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış merkeze bağlı Kepez beldesindeki çayın taşmasına sebep oldu. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Meteoroloji, Çanakkale ili için yapılan uyarılarda sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği değerlendirildiğinden vatandaşları uyardı.