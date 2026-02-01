Yoğun bakımdaki kızın ailesinden umutlu bekleyiş

İzmir'de geçen aralık ayında tramvayın çarpması sonucu yaralanan Birgül Can (18), hastanedeki yaşam savaşını sürdürüyor. Aile, yoğun bakımdaki Can'dan iyi haber bekliyor. Karşıyaka'da 13 Aralık 2025'te yolun karşısına geçmeye çalışan liseli Birgül Can'a tramvay çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan genç kıza beyin ameliyatı yapıldı. Kazadan bu yana hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Can'ın ailesi, umutla kızlarının sağlığına kavuşmasını bekliyor. Baba Niyazi Can, "Gereken önlemler alınmalı, başka anne ve babaların canları yanmasın" dedi. Anne Azize Can ise kızına sarılmayı, onun "anne" demesini özlediğini anlattı.