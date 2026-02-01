Zehir tacirinin evinde 2 bin 226 hap ele geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 2 bin 226 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan şüphelilere yönelik önceki gün çalışma yaptı. Bu kapsamda savcılıktan alınan arama kararıyla M.A.K.'nin Dokuzeylül Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada; 159 tablet halinde toplam 2 bin 226 sentetik hap ele geçirildi. M.A.K, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.