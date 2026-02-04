Yanan otomobili kovayla taşınan su söndürdü

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bir vatandaşın su birikintisinden kova ile su taşıyarak alevlere müdahale etmesi dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, araçtan yükselen alevleri fark eden çevredeki bir vatandaş, eline aldığı kova ile yol kenarındaki su birikintisinden su taşıyarak ilk müdahaleyi yaptı. Alevlerin büyümemesi için yoğun çaba sarf eden vatandaşa çevredeki bir başka kişi de büyük su bidonlarıyla destek verdi. Vatandaşların zamanında müdahalesi ile yangın park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.