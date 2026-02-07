İzmir'de Küçük Menderes Nehri taştı! Tarım alanlarını ve ahırları su bastı

'KALICI ÇÖZÜM ŞART'

Bölgede 54 dönüm tarım arazisi bulunan Ülkü Çakır büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirtip, "Her yağış sonrası bu bölgede su baskınları yaşanıyor. Alanın ve köprünün dar olmasının yanı sıra Küçük Menderes Nehri'nin ilerleyen kısımlarında atıklar birikmiş durumda. Nehrin ilerleyen kısımlarının temizlenmesi şart. Bu bölge için kalıcı bir çözüm talep ediyoruz" dedi.