Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA

İzmir’de acı olay! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... Kiraz ilçesinden Ödemiş yönüne seyreden Hüsnü T. (24) idaresindeki 35 COG 585 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkisindeki kavşakta, Durmuş B'nin (19) kullandığı 20 NP 072 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Hüsnü T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Durmuş B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

