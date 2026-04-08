İzmirliler dikkat, ESHOT uyardı: Toplu ulaşıma maç ayarı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, bugün saat 20:00'de Gürsel Aksel Stadyumu 'nda oynanacak Göztepe - Galatasaray maçı sebebiyle Adnan Saygun Sanat Merkezi durağının geçici olarak hizmet dışı kalacağını açıkladı.

SAAT 21:00'E KADAR HİZMET DIŞI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

8 Nisan 2026 Çarşamba günü 15.00-21.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka nedeniyle 10199 ID No'lu Adnan Saygun Sanat Merkezi durağımız geçici olarak hizmet dışı kalacaktır.

