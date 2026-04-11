Aslı Baş’ın acılı babası: Kızımın bütün mesajları silinmiş

Yaklaşık 6 yıl önce Bodrum'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada verilen beraat kararlarının bozulması sonrası Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, sessizliğini bozdu. Mehmet Yavuz Baş, kızının ölümüyle ilgili dava sürecinde kızının telefonundaki mesajların silindiği olay yerindeki kameraların söküldüğünü söyledi. Acılı baba, kızının 16 yıl önce gerçekleşen karanlık ölümünü şöyle anlattı: "Bu davada eksik bilgiler var. Olay yerinde MOBESE kameraları sökülüyor. Bilgiler silinmiş ve dinlenmeyen şahitler var. Bunların dinlenmesi ve eksiklerin tamamlanması için Yargıtay bu davayı bozdu. Kameralar sökülmüş. Biz bu kameraların incelenmesini istedik ve çözülmesini bekliyoruz. Benim kızım intihar etmez."