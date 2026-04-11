“Bankamatik” skandalına Gaziemir de ekleniyor

CHP'Lİ yerel yönetimlerde son dönemde ardı ardına patlak veren "bankamatik memuru" iddialarına bir yenisi daha eklendi. Uşak Belediye Başkanı'nın yakın çevresinden, Kemalpaşa İlçe Başkanı'nın İZDOĞA'daki görevine kadar uzanan tartışmalı atamalar henüz hafızalardaki yerini korurken; benzer bir skandal iddiası bu kez Gaziemir Belediyesi ile gündeme oturdu. AK Parti Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisinin Bornova Belediye Başkanı olarak işe alınması, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı'nın 2024 yılında İZDOĞA 'da bankamatik çalışanı olduğu iddiasının üzerinden henüz çok fazla zaman geçmemesine rağmen, Gaziemir Belediyesi'nde başka bir bankamatik skandalı mı yaşanıyor? Tarafımıza gelen bilgiye göre, Yalçın Barkın Ulutaş isimli kişinin 15.12.2025 tarihinde Gaziemir Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak istisnai kadrodan atamasının yapıldığı anlaşılmıştır. Işık'ın adaylaşma sürecinde Veli Ağbaba'nın bir katkısı olmuş mudur? CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya bir diyet mi ödemektedir? Konuyu çevresinİZDOĞA'daki uzaden, nan Ömer Eşki tarafından bankamatik çalıolarak Başkaşanı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON DÜZENLENDİ

MERSİN'DE Yenişehir Belediyesine yönelik rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat" ve "rüşvet" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binasına gitti. Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak hukuka olan inancımız tamdır; Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse ya da hiçbir kuruluş kendisini hukukun üstünde göremez" dedi.