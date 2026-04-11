Basın İlan Kurumu’ndan mevzuat eğitimleri

BASIN İlan Kurumu (BİK) İzmir Bölge Müdürlüğü, resmi ilan ve reklamların yayım sürecinde, süreli yayınların mevzuat gereği uyması gereken kurallara dair rehberlik etmek amacıyla "Uygulamalı Mevzuat Eğitimi" düzenledi. BİK İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğemez ve kurum şeflerinin ev sahipliğinde Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İzmir'de yayın gerçekyapan gazete, dergi ve haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

FAYDALI KONULAR

İlk kez İzmir'de yapılan ve diğer illerde de düzenlenmesi planlanan eğitim buluşmasında, resmi ilan mevzuatı ile ilanların yayımında dikkat edilmesi gereken teknik detaylar, uygulamalı örneklerle ele alınd Katılımcılara teşekkür eden BİK İzmir Bölge Müdürü Başeğemez, etkinliğin İzmir basın camiasının faydasına olabilecek konuları içerdiğini ifade etti. Personel alımları, mevzuatlar, haber ve resmi ilan yayınlanmalarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunum gerçekleştiren BİK Denetim ve İlan Müdürlüğü şefleri Oytun Saatçı, Görkem Solmaz ve Serhat Kılıç da merak edilen

soruları yanıtladı.