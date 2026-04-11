Buca Cezaevi planlarında geri adım atıldı!

İZMİR 'DE Buca Cezaevi arazisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin ilgili ihtisas komisyonları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası başta olmak üzere çeşitli kurumlardan gelen itirazları değerlendirerek önemli bir karara imza attı. Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu sözcüsü Savaş Candemir'den 'yeşil alan' çağrısı geldi. Öte yandan yapılan değerlendirmede, "kamu yararı ve toplum hassasiyetleri" vurgusu yapılarak, 12 Ocak 2026 tarihli yapılaşma öngören planın geçersiz sayılmasına karar verildi.

İNŞAAT BASKISI

BU kararla birlikte arazinin kullanımında, alanın daha çok sosyal donatı ve kamusal alan olarak korunmasını öngören 2024 yılındaki eski plan kararları yeniden geçerlilik kazandı. İptal edilen plan yürürlükte kalsaydı, yaklaşık 78 bin metrekarelik eski cezaevi arazisinin 40 bin metrekarelik kısmında dev binalar yükselecek, bölge yüksek yoğunluklu bir inşaat baskısı altına girecekti. Özellikle Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası, Buca'nın nefes alabileceği nadir boşluklardan biri olan bu alanın betonlaşmasına karşı çıkarak hukuk mücadelesi başlatmıştı. Komisyondan oyçokluğu ile geçen bu karar, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine gelerek son kez tartışılacak. Meclis onayıyla birlikte Buca Cezaevi arazisi için hazırlanan inşaat odaklı projeler tamamen rafa kalkmış olacak ve alanın park veya rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesinin önü yeniden açılacak.