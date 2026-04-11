Efes-Mimas Yolu’nda bahar yürüyüşü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen geleneksel bahar yürüyüşü, doğal güzellikleri koruma bilinciyle ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bölgenin doğal mirasına ve orman ekosisteminin korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Kavacık köyünde başladı. Genç İzmir üyeleri, İzmir Tabip Odası temsilcileri ve lisanslı dağcıların da aralarında bulunduğu 180 kişilik grup, bol yağışlarla canlanan çifte şelaleler bölgesine doğru 11 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Katılımcılar, asırlık çınar ağaçları ve çam ormanları eşliğinde eşsiz vadi manzaralarını fotoğraflama imkanı buldu. Etkinlik yalnızca bir doğa yürüyüşüyle sınırlı kalmadı. Şelaleler bölgesine ulaşan gönüllüler, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak adına kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi.