İzmir Körfezi’nde yine kirlilik tespit edildi! Ciddi çevre sorunu yaşanabilir!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Körfezi 'nde yapılan rutin dron tarama faaliyetleri kapsamında kasım ayından bu yana dokuzuncu kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. Karşıyaka İskelesi civarında deniz yüzeyinde dış atık maddeler görüntülendi.

Benzer bir durum mart ayı içinde iki kez daha yaşanmıştı. İZDENİZ yetkilileri, tespit edilen atıkların; deniz ekosistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını, su kalitesini düşürdüğünü ve deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirterek, bu tür kirliliklerin uzun vadede körfezin doğal dengesine zarar vereceğini, geri dönüşü zor çevresel sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.