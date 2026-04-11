İzmir’deki evinde uyuşturucu yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

İZMİR'İN Buca ilçesinde bir evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Kozağaç Mahallesi'ndeki bir evde sera düzeneği kurarak uyuşturucu yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan F.İ. ve Ö.F.Ç'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kozağaç Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine düzenlediği baskında, sera düzeneği tespit etmiş, aramada 331 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, hassas terazi ile uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan malzeme ve tarım ilaçları ele geçirilmiş, İran uyruklu zanlılar F.İ. ve Ö.F.Ç'yi gözaltına almıştı.