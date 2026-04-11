TARKEM yönetiminde dikkat çeken değişim

İZMİR'İN tarihi kalbi olan Kemeraltı Çarşısı ve bölgesini dönüştürmek için kurulan TARKEM Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetimi'nde değişiklik yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi İshak Şikar yönetim kurulundan çıkarılırken, yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Ege Şehir Planlama Genel Müdürü Süleyman Ekici getirildi. Bu değişiklik ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TARKEM Yönetim Kurulu'ndaki üye sayısı üçe çıktı. TARKEM Yönetim Kurulu Başkan olan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile beraber Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay şirketin yönetiminde yer alıyor.