‘İnciraltı turizm için önemli bir alan’

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlama süreci yürütülen İnciraltı bölgesi, İzmir'de uzun yıllardır tartışılan konular arasında yer alıyor. Son olarak tartışmalara, İzmir Otel Pansiyon ve Yurt İşletmecileri Odası Başkanı İbrahim Veral da dahil oldu. Veral İnciraltı'nın turizm açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, İnciraltı planlarına destek verdi. İzmir'de turizm yatırımları açısından önemli alanlardan birinin İnciraltı olduğunu dile getiren Veral, "Daha önce Expo projesi kapsamında gündeme gelen bu bölge, turizm açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Expo sürecinde İzmir'in adaylığı için büyük çaba harcanmıştı. O dönemde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Paris'te yapılan sunuma bizzat katılmıştı. Ancak İzmir bu organizasyonu kazanamadı. Sonrasında Expo'nun Milano'ya verilmesi birçok kişi için hayal kırıklığı yarattı. Ancak bugün geriye dönüp bakıldığında, bu büyüklükte bir organizasyonu kısa sürede gerçekleştirmek İzmir için oldukça zor olabilirdi. Yine de İnciraltı ve çevresi turizm açısından değerlendirilebilecek önemli bölgelerden biridir. Bu alanların planlı bir şekilde turizme açılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'ÇEVRESEL HASSASİYETLER'

BÖLGENIN planlanmasında çevresel hassasiyetlerin de dikkate alınması gerektiğini belirten Veral, "Elbette çevresel hassasiyetler de göz önünde bulundurulmalıdır. Yeşil alanların korunması önemlidir. Ancak doğru planlama ile hem doğayı korumak hem de turizm yatırımları yapmak mümkündür" diye konuştu. Turizm sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerin ekonomik baskı altında olduğunu ifade eden Veral, "Bugün bölgedeki esnaf ve küçük otel işletmeleri de ciddi ekonomik zorluklar yaşıyor. Artan maliyetler ve yüksek enflasyon küçük işletmeler üzerinde büyük baskı oluşturuyor" dedi. Bazı yerel uygulamaların işletmeleri zor durumda bırakabildiğini dile getiren Veral, "Özellikle katı atık bedelleri gibi bazı belediye uygulamaları işletmeleri zor durumda bırakabiliyor. Örneğin çok düşük miktarda su tüketen bir işletmeye yüksek katı atık bedeli uygulanabiliyor. Bu tür uygulamaların daha adil hale getirilmesi gerekiyor. Biz de bu konuları ilgili kurumlarla görüşmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SEKTÖR ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİ'

TURIZM sektörünün son yıllarda birçok krizle karşı karşıya kaldığını belirten Veral, "Turizm sektörü zaten son yıllarda birçok krizle karşı karşıya kaldı. PANDEMI, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası gelişmeler sektörü ciddi şekilde etkiledi" açıklamasında bulundu. Turizmin sürdürülebilir şekilde gelişebilmesi için istikrarlı bir ortamın önemine dikkat çeken Veral, "Bu nedenle turizmin sürdürülebilir şekilde gelişmesi için istikrarlı bir ortamın oluşması büyük önem taşıyor. Aksi halde hem İzmir hem de Türkiye turizmi açısından önemli fırsatlar kaçırılabilir" diye konuştu.