Türkiye’de bir ilk: Çölyak hastalarına ‘glütensiz rota’

İZMIR'DE hayata geçirilen "glütensiz gezi turu" özellikle çölyak hastalarına güvenli ve özgür bir seyahat imkanı sunuyor. Turizm acentesi sahibi Mustafa Eren Küçükkibar ve çölyak hastası eşi, katıldıkları bir etkinlikte aynı hastalıkla mücadele eden içerik üreticisi Şeyma Şahin ile tanıştı. Eşi nedeniyle hastalığın zorluklarını yakından bilen Küçükkibar ile Şahin, çölyak hastalarının seyahatlerde yaşadığı belirsizlik, menü sorgulama zorunluluğu ve güvenli gıdaya erişim sorunları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Glüten hassasiyeti nedeniyle çölyak hastalarının dışarıda yemek tüketiminde ciddi kısıtlamalarla karşılaştığını ve bunun seyahat planlarını doğrudan etkilediğini değerlendiren ikili, turizm alanında bu ihtiyaca yönelik önemli bir boşluk olduğunu tespit etti. Bu kapsamda tamamı çölyak hastalarından oluşan katılımcılarla özel bir tur programı hazırlandı.

'FAZLA TALEP GELDİ'

Klasik gezi anlayışının ötesine geçen rota, glütensiz üretim yapan kafe, restoran ve otellere göre planlandı. Böylece katılımcıların seyahat boyunca risk yaşamadan hareket edebilmesi ve sosyal hayata daha rahat katılım sağlaması hedeflendi. İzmir'den başlayan program kapsamında Ankara ve Eskişehir'i kapsayan turda tüm yemek ve ikramlar glütensiz sunulurken, "yanına yiyecek alma", "mekan araştırma" ve "menü içeriklerini sorgulama" gibi zorunluluklar ortadan kaldırıldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İzmir Bölge Temsil Kurulu Üyesi Mustafa Eren Küçükkibar, çölyak hastalarının etkinliklerde gıda konusunda sürekli sorun yaşadıklarını söyledi. Çölyak hastası eşi ve Şahin'in öncülüğünde soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade eden Küçükkibar, "İzmir ve çevresinde çok fazla talep geldi ve çok fazla sayıda katılımcı var. Bu açıkçası sevindirici ve bu alanda gerçekten boşluk olduğunun, insanların bu alana ihtiyaç duyduğunun en güzel göstergesi oldu. Turumuz tamamen doldu. Zaten duyuruya çıkar çıkmaz ilk haftada doldu." dedi. Küçükkibar, benzer turların İtalya ve İspanya'da turist çektiğini, Türkiye'nin de bu alanda turist çekebileceğini dile getirdi. Organizasyonlarının Türkiye'de çölyak hastalarına yönelik hastalığa uygun planlama ve rotayla düzenlenen ilk gezi turu olduğunu belirten Küçükkibar, şöyle konuştu: "Tura talebin gelip gelmeyeceği konusunda açıkçası tereddütlerimiz olmadı değil ancak bir yerden başlamak lazımdı. Biz denedik ve bunun gerçekten ihtiyaç olduğunu gördük. Turdaki fiyatlandırmaları göz önüne alırken kar oranını hiçbir şekilde düşünmedik. Çünkü dünyada glütensiz ürünler biraz daha normal ürünlere göre yüksek fiyatlı oluyor. Çalışmamız bir nevi sosyal sorumluluk projesi oldu." Küçükkibar, bu çalışmanın diğer işletmelere de örnek teşkil etmesini temenni etti.

'AMAÇ GEZİYE ODAKLANMAK'

ŞEYMA Şahin ise yemek yemenin önemli sosyalleşme kaynağı olduğunu, bazı durumlarda çölyak hastalarının bu alandan uzak kaldığını anlattı. Çölyak hastalığında farkındalığın düşük olması nedeniyle hastaların glütensiz gıdaya erişimde ve sosyal yaşamda ciddi zorluklar yaşadığını aktaran Şahin, şunları kaydetti: "Glütensiz farkındalığı olmayan bir tura katılmış olsaydım, yanımda bir bavul yemekle gitmek durumunda kalacaktım ve muhtemelen gittiğimiz birçok noktada da birçok ürünü yiyemiyor olacaktım. Bu tura katılan birey yanına hiçbir glütensiz ürün almadan başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar gerek kahvaltıda, öğlen, akşam yemeğinde, gerekse otobüs içi dağıtımlarda glütensiz ürünün eşlik ettiği rahat bir yolculuk sürecek. Amaç glütensizle birlikte yemeğe odaklanmak değil, geziye odaklanmak ve gezinin keyfini çıkarmak. Bizim de burada esas istediğimiz bireyin eksik, farklı hissetmeden, arkasına bakmadan sadece önüne odaklanması, gezmesi ve keyif alması." Tura katılan ve 8 yıldır çölyak hastası olan Ebru Öztürk de ilk defa hastalığını ve beslenmesini düşünmeden tur gerçekleştirdiğini, turun muhteşem bir deneyim olduğunu anlattı.