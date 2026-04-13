Acıyı eğitime dönüştüren kadın

Bayraklı ilçesinde 2016 yılında trafik akışını düzenlerken motosikletin çarpması sonucu şehit olan Sabri Emir'in okul öncesi öğretmeni 42 yaşındaki eşi Özlem Emir, eşinin ardından trafikteki kural ihlallerinin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara trafik eğitimi vermeye karar verdi. Aynı yıl Bornova Kaymakamlığı'nın Gönül Elçileri Projesi ile öğrencilere eğitim vermeye başlayan Emir, 2021'de Sabri Emir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi işbirliğinde Trafik Kurallarına Uymak Hayat Kurtarır Projesi'ni hayata geçirdi.

HEDEFİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki öğrencilerle eşinin adının verildiği Şehit Sabri Emir Bisikletli Tim Amirliği Trafik Çocuk Eğitim Parkı'nda bir araya gelen Emir, trafik levhaları, yaya geçidi, kırmızı ışık ve emniyet kemeri gibi temel kuralların önemini anlatıyor. Projesini büyütmeye çalıştığını anlatan Emir, "Bu yıl 1500 çocuğa eğitim vermeyi hedeflemiştim. Emniyetimizle eğitimleri birleştirerek 1000'i aşkın çocuğa ulaştık. Şu an hedefimizin üstündeyiz" ifadelerini kullandı. Trafikteki kural ihlallerini önlemenin yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan Özlem Emir, sözlerini şöyle tamamladı: "Eşim bu kutsal görevi, görev başındayken tamamladı. Ben de eşi olarak, onun anısını yaşatmak adına kurduğum dernekle emanetini büyütmek istiyorum. Bana böyle kutsal bir görevi emanet etti. Bu yolculukta 'trafik kurallarına uymak hayat kurtarır' diyerek, öğretmen olmanın vermiş olduğu görev bilinciyle 10 yıldır tohum ekiyorum. İnşallah eşim gibi ben de farkındalık yaratarak güzel bir isim bırakırım. Eşimin adıyla daha çok hizmet eden bir dernek oluruz."