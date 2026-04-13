Hasta ziyareti için çıktıkları yolda hastanelik oldular

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç, otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Dincer Y. (53) idaresindeki hafif ticari araç, Ovakent Mahallesi yolu Yanıkkırı mevkisinde sollama yapmak isterken önce karşı yönden gelen Ecevit B. (51) yönetimindeki otomobile, ardından aynı istikamette S.A. idaresindeki traktöre çarptı. Kazada, sürücü Dincer Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Halil Z. (74), diğer sürücü Ecevit B. ve eşi Kadriye B. (51) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan Dincer Y, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ecevit B.'nin eşi Kadriye B. ile birlikte hasta ziyareti için yola çıktığı öğrenildi.