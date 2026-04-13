Hukukta yarım asırlık çınarlara vefa

İzmir Barosu, savunma mesleğine yıllarını veren emektar hukukçularını unutmadı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen plaket ve şeref beratı töreni, bu yıl da renkli görüntülere ve duygusal anlara sahne oldu. Meslekte 25, 40, 50 ve 60. yılını dolduran avukatlar, bu özel günde aileleriyle birlikte büyük bir gurur yaşadı. İzmir Baro Başkanı Av. Sefa Yılmaz açılış konuşmasında, adaletin tesisi yolunda dirsek çürüten meslektaşlarının önemine dikkat çekti. Yılmaz, "Yıllarca bu onurlu mesleği büyük bir özveriyle icra eden, adaletin tecellisi için emek veren kıdemli meslektaşlarımızın tecrübesi bizler için çok kıymetli. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

50 YILLIK GURUR

Törende özellikle meslekte yarım asrı deviren hukukçular ayakta alkışlandı. Ödül alanlar arasında meslekte 50'inci yılını dolduran İzmir'in tanınmış avukatlarından Fahri Coşkun ile hukukçu kimliğinin yanı sıra iş dünyasının da önemli isimlerinden olan Hanif Pehlivanoğlu yer aldı. Şeref ödülünü alan avukat Hanif Pehlivanoğlu, genç meslektaşlarına tavsiyede bulunarak başarısının sırrını; 'Çalışmak ve dürüstlükten asla vazgeçmemek' sözleriyle özetledi.