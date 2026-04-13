İzmir’de soykırıma karşı araç konvoyu düzenlendi

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) öncülüğünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarına ve Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"na tepki göstermek amacıyla araç konvoyu gerçekleştirildi. Bornova ilçesindeki Bilal Saygılı Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, araçlarını Türk ve Filistin bayraklarıyla donattı. İSTOK Dönem Başkanı Mehmet Çevik, İsrail'in Filistin halkına yönelik sistematik baskı, tecrit ve yıkım politikalarının devam ettiğini söyledi. Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığını, şehirlerin yerle bir edildiğini ve sivillerin hedef alındığını belirten Çevik, zulmün yeni bir aşamaya taşındığını kaydetti.