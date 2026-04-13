Konak’ta ‘ağaç katliamı’ iddiası

İzmir'de Konak Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ekim ayında yenileyerek hizmete açtığı Murat Reis Mahallesi'ndeki Mehmet Yüce Sonkurt Parkı'nda ağaç katliamı yapıldı. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, parkın alt kısmındaki Halil Rıfat Paşa Meydanı ve belediyeye ait 'Mutluluk Kahvesi' çevresindeki çok sayıda ağacın Konak Belediyesi ekiplerince kökünden sökülerek katledildiğini ileri sürdü.

Başdaş, "Burası insanların nefes alabildikleri tek yer. Konak Belediyesi'nin ekipleri buradaki bütün ağaçları kesip, belediye araçları ile götürmüş. Gördüğümüz manzara bizi şaşırttı. Özellikle yazın çocuklu ailelerin buluşma noktası haline gelen alanın bu hale gelmesi kabul edilemez. Konak Belediyesi buraya küçücük 'Mutluluk Kahvesi' diye bir yer açmış. İnsanın aklına şu geliyor; 'Belediye acaba işletmeyi büyütmek için mi böyle bir yola başvurdu?' Sebep ne olursa olsun bu durum kabul edilemez. Konak Belediyesi'nin bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz" diye konuştu. Çevredeki yeşil alanın bir anda yok edildiğini gören mahalle sakinleri de duruma tepki gösterdi.