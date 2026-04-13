Torun sevecek yaşta gençleri zehirlediler!

İzmir Tire'de, uyuşturucu satıcısı yaşlı çift jandarmanın operasyonunda yakayı ele verdi. 72 yaşındaki erkek ile 65 yaşındaki eşi uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda toplam 400 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabaca, tüfekler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin ardından, Tire Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan yaşlı karı koca uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.