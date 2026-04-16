AK Partili Saygılı’dan CHP’li Yücel’e: Özür dile

İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Gaziemir kooperatifi operasyonuna dayanak olan bilirkişi raporunda, eşine ait olan, Artı Gönenç Sigorta isimli şirketten ücret karşılığı kasko ve sigorta işlemi yapılması ile ilgili "Haberim yok" açıklamasıyla komik bir savunma yapmıştı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bilgim yok" savunmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yüzlerce kooperatif mağdurunun oluştuğunu vurgulayarak Yücel'e İzmir halkından özür dileme çağrısı yaptı.

Saygılı, "Şehrimizi temsil eden bir milletvekili, eşinin ticari ilişkilerinden bihaber olduğunu iddia edemez. Sayın Yücel, malum olan bitenden bihabersiniz! Eşiniz hanımefendi size de bir poliçe yapmış olabilir; kendisine sormanızda fayda var. Ancak şunu açıkça ifade edelim: Poliçeler bazı riskleri karşılayabilir ama İzmirli hemşehrilerimizden özür dilemek gibi büyük bir sorumluluktan kaçmayı kapsamaz" ifadelerini kullandı.