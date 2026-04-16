Çeşme’de denize sıfır parselde koruma statüsü değişti

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Çeşme'de koruma statüsü değişikliğine gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi'nde bulunan ve denize sıfır konumdaki 5140 ada, 1 parselin sit derecesi düşürülerek "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak yeniden tescil edildi. Daha önce "Doğal Sit Alanı" statüsünde olan parsel için alınan bu karar ile bölgede kontrollü yapılaşma yapılabilecek. Söz konusu değişiklik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 08 Nisan 2026 tarihli ve 15364640 sayılı onayıyla yürürlüğe girdi. Karar metninde, alanın yeni statüsünün "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak belirlendiği ve buna ilişkin tescilin Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edildi.