İzmir Büyükşehir’in denetim raporunda Meltem Cumbul detayı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Denetim Komisyonu Raporu'na göre toplam borç 53 milyar TL'yi aşarken, yatırım desteklerinde Çeşme en fazla payı alan ilçe oldu, Karşıyaka ise listenin son sırasında yer aldı. Denetim Komisyonu Üyesi AK Partili Nail Kocabaş, bazı başlıklara denetim şerhi ekledi.

MİLYONLUK CADI KAZANI

Raporda, Şehir Tiyatroları bünyesinde gerçekleştirilen sanatçı ödemeleri ve konaklama giderlerine ilişkin çarpıcı bulgular yer aldı. AK Partili Kocabaş, ünlü sanatçı Meltem Cumbul'un da isminin geçtiği dosyada, ödemeler ile hizmetler arasındaki ilişkinin "denetlenemez" boyutta olduğunu vurguladı. Meltem Cumbul adına kesilmiş, Ekim ve Kasım 2025 tarihlerine ait çok sayıda konaklama faturası olduğu rapora yazıldı.

Raporda, "Meltem Cumbul'a ait hizmetin hangi hakedişle tamamlandığı, 40 adetlik hizmetin hangi sanatçılara dağıtıldığı ve konaklama giderlerinin hangi döneme karşılık geldiği dosya üzerinden tespit edilememektedir" denildi. AK Parti'nin denetim şerhinde ayrıca, "Cadı Kazanı" adlı oyunda kullanılmak üzere dekor, kostüm ve aksesuar malzemelerinin temini amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında dış alım yapıldığı; toplam harcama tutarının 3 milyon 47 bin 40 TL'ye ulaştığı belirtildi.