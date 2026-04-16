İZSU’nun borç yükü katlandı

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı Denetim Raporu açıklandı. İZSU bünyesinde bin 363 memur, 8 sözleşmeli personel, 242 kadrolu işçi, İZELMAN A.Ş bünyesine 662 işçi, İZENERJİ A.Ş bünyesinde bin 226 işçi, İZDOĞA A.Ş'de ise 2 bin 688 işçi olmak üzere toplamda 6 bin 189 işçi olduğu ortaya çıktı. Gelir bütçesi 26 milyar 987 milyon TL olarak öngörülürken yıl sonunda gerçekleşen net gelir 25 milyar 743 milyon TL oldu. İZSU'nun, kısa vadeli borçları 7,47 milyar TL, uzun vadeli borçları ise 10,97 milyar TL oldu. Toplam borç büyüklüğü yaklaşık 18,4 milyar TL seviyesine ulaştı. İZSU'nun 2024 yılındaki iç ve dış borcu toplamda 5,1 milyar TL idi. 13,1 milyarlık borç artışı dikkat çekti. ESHOT'un ise, 2025 yılı denetim raporuna göre toplam borcu 9 milyar TL'yi aştı.