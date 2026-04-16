Sabun fabrikası restore ediliyor

İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan ve kentte yıllarca sabun fabrikası olarak hizmete veren Dalan Sabun Fabrikası, restorasyona giriyor. Türkiye'nin 'zeytinyağlı sabun' denilince akla gelen ve en büyük sabun üreticilerinden biri olan Dalan'ın ilk fabrikası restore edilecek. 194'de kurulan fabrika binası, Konak Belediyesi tarafından restore edilecek. 366 metrekare alana sahip olan bina, taş ve tuğladan üç kat şeklinde inşa edilmişti. Tarihi binanın Sabun Müzesi olması için 2013 yılında belediye ile Dalan Sabun Sanayi arasında protokol imzalanmıştı. İhalesi 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları 540 günde tamamlanacak.