Uzay kampı için Vietnam’dan İzmir’e geldiler

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bulunan Concordia International School Hanoi'den 21 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan 24 kişilik grup, Uzay Kampı Türkiye'nin 7 gün süren yoğun ve etkileşimli eğitim programına katılmak için 12 saati aşan uçak yoluculuğu ile 8 bin kilometre yol kat etti. Okul yönetimi, uzay bilimleri alanında benzersiz bir deneyim sunmak üzere Uzay Kampı Türkiye'yi tercih etti. Dünyada uzay temalı sadece iki kamptan biri olan İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye, eğitim programlarıyla dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileri bir araya getiriyor.