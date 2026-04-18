21 yıl cezası olan hükümlü ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan A.K. (35) isimli şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada şüpheli şahsın, 'silahlı yağma' suçundan hakkında 21 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.