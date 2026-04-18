Açıklama geldi: ESHOT seferlerine sınav ayarı!

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmirlileri uyardı.
Yapılan açıklamada, 19 Nisan Pazar günü (yarın) yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sebebi ile bazı hatların sınav saatlerine uygun olarak ulaşım hizmeti vereceği duyuruldu.
İŞTE SEFER SAATLERİ DÜZENLENEN HATLAR
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
19 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sebebi ile
290 No'lu Bostanlı İskele - Tınaztepe
390 No'lu Tınaztepe - Bornova Metro
412 No'lu Tınaztepe - Yerleşke
596 No'lu Katip Çelebi Üniversitesi - Egekent Akt. Mrk.
690 No'lu Tınaztepe - Fahrettin Altay hatlarımız sınav saatlerine uygun olarak ulaşım hizmeti verecektir.
Detaylı bilgiye www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.