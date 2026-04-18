Haberler İzmir Açıklama geldi: ESHOT seferlerine sınav ayarı!

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü yaptığı paylaşımda İzmirlileri uyardı. Yapılan açıklamada, yarın yapılacak EKPSS sebebi ile bazı hatların sınav saatlerine uygun olarak ulaşım hizmeti vereceği duyuruldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Yapılan açıklamada, 19 Nisan Pazar günü (yarın) yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sebebi ile bazı hatların sınav saatlerine uygun olarak ulaşım hizmeti vereceği duyuruldu.

İŞTE SEFER SAATLERİ DÜZENLENEN HATLAR

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

19 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sebebi ile

290 No'lu Bostanlı İskele - Tınaztepe

390 No'lu Tınaztepe - Bornova Metro

412 No'lu Tınaztepe - Yerleşke

596 No'lu Katip Çelebi Üniversitesi - Egekent Akt. Mrk.

690 No'lu Tınaztepe - Fahrettin Altay hatlarımız sınav saatlerine uygun olarak ulaşım hizmeti verecektir.

Detaylı bilgiye www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.

