Bekçi cinayetinde tehdit mesajları ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yerine işe alınan site görevlisi Soner Boztepe'yi şezlongda uyurken baltayla öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Satılmış Şenel'in cinayetten dakikalar önce arkadaşına, "Bir haftadır peşindeyim onu harcayacağım..." şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Şenel'e, davaya bakan Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında, "tasarlayarak ve beden veya ruh bakımından savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.