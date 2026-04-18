Ebrar’ın ölümündeki ihmaller zinciri

İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın (9) ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Efecan Güngör'e 6 yıl 3 ay, diğer tutuklu sanık Mustafa Güngör ve babası Y.G.'ye verilen 5'er yıl hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, olayda bilinçli taksir boyutunun yüksek olduğu kanaatine varılarak üst hadden artırım yapıldığı belirtildi. Sanıklara verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; sanıkların mesleki yeterlilik belgelerinin olmadığı, şirketin de risk değerlendirme raporunun olmadığı belirtildi. Ayrıca yük kaldırma platformu çalışma talimatı bulunmadığı, ekipmanın kurulmasından ve sonra ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde yetkili kişiler tarafından yapılması gereken ekipmanın periyodik kontrolünün yapılmadığının da altı çizildi. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemlerin alınmadığının da kararda altı çizildi.