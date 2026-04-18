Heval Savaş Kaya’nın yargılandığı dava ertelendi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında tutuksuz 56 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince 12. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görülen davaya, tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Hakim, bilirkişi raporunun hazırlanması için heyete tebliğ edildiğini ancak raporun henüz hazırlanmadığını belirtti. Bilirkişi heyetinin değiştirilmesi taleplerinin reddine karar veren hakim, sanıkların mevcut adli kontrol durumlarının devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.