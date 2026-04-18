İzmir Körfezi’nde kirlilik alarmı

İzmir Körfezi'nde havadan görüntüleme yöntemiyle rutin olarak tarama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından son aylarda sürekli tekrarlanan dış kaynaklı kirlilik görüntülerine yeniden rastlandı. Alaybey Tersane Komutanlığı yakınında yakıt içerikli atık tespit eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu durumun kasım ayından bu yana 11. kez yaşandığını belirtti. Yıllar süresince Körfez'e bırakılan bu atıkların, denizel ekosisteme zarar verdiği ve canlı yaşamını ciddi biçimde tehdit ettiği belirtildi. Hazırlanan raporda, "Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturan bu tür kirlilik vakalarının olağanlaştırılması ya da görmezden gelinmesi kabul edilemez. Kamusal yaşam alanlarımızın ve denizel zenginliğimizin korunması, kurum olarak temel önceliğimizdir. İzmir Körfezi'ni ve çevresel değerlerimizi geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak adına yürüttüğümüz bu süreci, aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeye devam edeceğiz" denildi.