İzmir’de gıda skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesi, İzmir'de kan donduran gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Çiğli'de bir dönercinin pide harcında tek tırnaklı eti, Konak'ta ise bir firmanın baharatında yasaklı boya tespit edildi. İlçede faaliyet gösteren "Dönerci Ali'nin Yeri" isimli işletmeden alınan numuneler, laboratuvar ortamında titizlikle incelendi.

YABANCI BOYA BULUNDU

Yapılan analizler sonucunda, "Dana Pide Harcı" olarak müşterilere sunulan üründe, mevzuata aykırı şekilde tek tırnaklı (at, eşek, katır) eti bulunduğu kesinleşti. Skandalların bir diğer adresi ise Konak oldu. Has Manisa Kebap'a ait Manisa kebap (çiğ-dana etinden) ürününde kanatlı eti bulunduğu belirlendi. Sanita Tarım Ürünleri Baharat Kozmetik Sanayi A.Ş.'ye ait "Sanita" markalı tatlı toz biberde yapılan incelemelerde, gıdalarda kullanımı kesinlikle yasak olan tekstil boyası veya benzeri yabancı boya maddeleri tespit edildi. Baharata renk vererek tüketiciyi yanıltmayı amaçlayan bu sahtecilik, bakanlık kayıtlarına "tağşiş" olarak geçti.