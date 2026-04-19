‘Hayalet Köy’ Lübbey turizmle ayağa kalkacak

İzmir'in Ödemiş ilçesinde göçler sonucu yalnızca birkaç ailenin kaldığı ve terk edilmiş görüntüsü nedeniyle "hayalet köy" olarak anılan Lübbey Mahallesi, turizmle cazibe merkezi haline getirilecek. Geçmişi Helenistik döneme kadar dayanan Lübbey, Ödemiş'e 10 kilometre mesafede bulunuyor. Mahalle, doğası ve Osmanlı döneminden kalan taş, kerpiç, çamur sıva karışımından oluşan evleriyle dikkati çekiyor. Lübbey'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentsel SİT alanı ilan edilen ve 44 sivil mimari örneği ile 4 anıtsal yapı bulunuyor.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Göçler nedeniyle günümüzde mahallede yalnızca 3 evde yaşam devam ediyor. Tarihi mahalle, yapılacak çalışmalarla yeniden can bulacak. Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, Lübbey'in Efeler Yolu kültür rotasına eklenmesiyle hareketlilik kazandığını söyledi. Restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Elban, "Burayla ilgili sonra değişik hikayeler uyduruluyor. 'Perili köy, şöyle hikayesi var, böyle hikayesi var' diye. O gerekçe ortadan kalktı, elektrik geldi. Burası cazibe merkezi haline gelecek" ifadelerini kullandı.