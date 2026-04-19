İzmir Büyükşehir’in meclis toplantısında gerilim

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında, AK Parti'li ve CHP'li üyeler arasında çıkan tartışmanın ardından arbede yaşandı. Mecliste söz alan AK Parti Torbalı Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, Başkan Cemil Tugay'a yönelik eleştirilerde bulununca, CHP'li Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Duman'ın konuşmasına müdahale etti. Ardından mecliste gerginlik ve tartışma yaşandı.

CHP'LİLER MASALARA VURDU

CHP grubu masalara vurarak protesto ederken, Cumhur İttifakı grubu alkışla karşılık verdi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemil Tugay'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi. İzmir'in kronikleşen sorunları üzerinden Tugay'a yüklenen Çankırı, "Belediyeler bütçe disiplini ve liyakatle yönetilmeli. Meclis üyeleri halkın iradesini temsil ediyor. İzmir halkından aldıkları yetkiyle her sokakta ve mağdur edilen her hanede olmaya devam edecekler" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy ise, Tugay'ı İzmir'in gerçek sorunlarını örtbas etmeye çalışmakla suçladı. İzmir'in yerel yönetimindeki aksaklıkları takip etmeye devam edeceklerini belirten Bursalı Aksoy, Tugay'ın meclis tavrının şehre zaman kaybettirdiğini ifade etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dün yaşananlar, tam anlamıyla demokrasiye gölge düşüren bir tabloyu ortaya koymuştur. Cemil Tugay, iki yıllık icraatlarının konuşulacağı bu kritik oturumda grup başkan vekillerine söz hakkı tanımayarak eleştiriden kaçmış, yapılmayan işlerin konuşulmasını engellemeye çalışmıştır" ifadelerini kullandı.