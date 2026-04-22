Üsküdar'daki cinayette şoke eden kan örneği eşleşmesi! Firar etti ama o iz...

Şüphelinin, 2025 yılında yarı açık cezaevindeyken firar ettikten sonra yakalanması sırasında alınan örnekleri, cinayetin işlendiği evden alınan örnekler eşleşti. Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan şüpheli, Hiçgüngörmez'i öldürmek suçundan bir kez daha tutuklandı.

Hayrettin Çavuş Mahallesi'nde 2008 yılında meydana gelen olayda, Müzeyyen Hiçgüngörmez evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Yapılan olay yeri incelemesinde Hiçgüngörmez'in evinin salonunda yarı çıplak bulunduğu, içeride tiner kokusu olduğu ve bir tiner kutusunun yanında iki çakmak olduğu tespit edildi. Ancak olayı gerçekleştiren şüpheliye ait bir iz bugüne kadar bulunamadı.