12 bin saat iyilikle hayatlara dokundular

İzmir'de Yaşar Üniversitesi öğrencileri, gönüllülük çalışmalarıyla 12 bine yakın saat sahada görev alarak yaklaşık 4 milyon TL'lik sosyal değer oluşturdu. Kurumların sosyal etki süreçlerini dijital ortamda yöneten Goodsted platformu sayesinde bu katkı ilk kez şeffaf ve ölçülebilir hale geldi. Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim Kültürü Bölümü tarafından yürütülen "Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Gönüllülük" dersi kapsamında öğrenciler, 1 Eylül 2025 - 9 Ocak 2026 tarihleri arasında toplam 11 bin 993 saat 30 dakika gönüllülük çalışması gerçekleştirdi.

İYİLİK DİJİTALLEŞİYOR

Bu emek, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)nün önerdiği İkame Maliyeti metodolojisi ve TÜİK 2024 işgücü verilerine göre hesaplandığında yaklaşık 3 milyon 802 bin TL'lik ekonomik değere karşılık geldi. Ancak ortaya çıkan asıl etki, toplumda yaratılan fark ve dokunulan hayatlarla ölçülüyor. Gönüllülük süreçlerinin tamamı, "Kampüste İyilik Var" programı kapsamında kurumlar için özelleştirilebilen Goodsted dijital platformu aracılığıyla yürütüldü. Kurumların sosyal değer faaliyetlerini planlamasını, takip etmesini ve raporlamasını sağlayan bu paydaş iş birliği platformu sayesinde öğrencilerin katkıları şeffaf ve ölçülebilir hale gelirken, üniversite ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birlikleri de güçlendi. Platformda açılan 32 farklı gönüllülük fırsatı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

PROJE GELİŞTİRİYORLAR

Öğrenciler; çocuklara yönelik yaratıcı atölyelerden çorba dağıtımına, ileri dönüşüm projelerinden sivil toplum kuruluşlarına dijital destek çalışmalarına kadar birçok alanda aktif rol aldı. Özellikle Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda 119 öğrenci, ihtiyaç sahipleri için sahaya çıkarak dayanışmanın güçlü bir örneğini sergiledi. Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörü Öğrt. Gör. Kevser Çimenli, Goodsted'in süreci dönüştürdüğünü belirterek, platform sayesinde gönüllülük faaliyetlerinin anlık takip edilebildiğini, öğrencilerin ise yalnızca katılımcı değil, proje geliştiren bireyler haline geldiğini vurguladı. Çimenli, şunları söyledi: " Goodsted platformu sayesinde sivil toplum kuruluşları gönüllülük fırsatlarını geniş bir öğrenci kitlesine duyururken, öğrencilerimiz çevre, sosyal adalet, eğitim ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla doğrudan buluşma imkanı buluyor. Tüm süreci canlı olarak takip edebildiğimiz platform üzerinden kaç öğrencinin katıldığını, kaç gönüllülük fırsatı açıldığını, toplam gönüllülük saatlerini ve geri bildirimleri anlık olarak görebiliyoruz."