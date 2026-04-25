Buca ve Karşıyaka’da memurlar iş bıraktı

İzmir'in Buca ve Karşıyaka belediyelerinde görevli memurlar, toplu iş sözleşmesinden doğan sosyal denge tazminatı ve benzeri haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Sendika temsilcileri, Karşıyaka'da sözleşmenin askıya alınmasına ve Buca'da kişi başı ortalama 270 bin lira alacağın ödenmemesine tepki göstererek, sonuç alınamaması halinde eylemlerin parti il binasına taşınacağını bildirdi. Sendika Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen, yönetimlerin memurların itirazlarını duymazdan geldiğini ifade etti. Türkmen, "Kısa ve net olarak ortada imzalanmış toplu sözleşmeler var. Talebimiz, başkanların imza attıkları sözleşmelere sahip çıkmasıdır. Emekçilerin haklarının gasp edilmesine yönelik bu müdahaleyi hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Tek taraflı olarak toplu sözleşmeyi ortadan kaldırmak, sendikal hak ve özgürlüklere karşı da bir müdahaledir. Başkanları karşılıklı imzalanan sözleşmelerin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.