İZSU açıkladı! İçme suyunda teknolojik dönüşüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu arzını kesintisiz sürdürmek amacıyla terfi merkezlerinde kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. İZSU Makina İkmal ve Tesisler Daire Başkanlığı'nın öz kaynakları ve personeliyle yürütülen çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamlayan ve yüksek enerji tüketen sistemler modern ekipmanlarla değiştiriliyor. Yeni kurulan panolar sayesinde pompalar daha kontrollü çalışıyor; bu durum hem cihazların ömrünü uzatıyor hem de arıza riskini azaltıyor.

DAHA GÜÇLÜ SİSTEM

Yapılan yatırımla vatandaşlara daha kesintisiz ve kaliteli içme suyu ulaştırılması hedeflenirken, yeni nesil pompalar ve yenilenen panolar sayesinde yılda yaklaşık 120 milyon lira tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Yenilenen sistemlerle birlikte enerji tüketimi azalırken terfi merkezleri daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 9 terfi merkezinde pano değişimi tamamlandı, 6 merkezde ise çalışmalar sürüyor. Bu yatırımlarla İzmir'de içme suyu altyapısı daha dayanıklı ve verimli hale geliyor.