Tire’de iz bırakan başkan

Kentlerinde ruhu vardır aslında, doğru ve planlı gelişirlerse sağlıklı büyürler. Eski ve yeninin bir arada harmanlandığı modern yaşam alanlarına dönüşürler. İzmir'in Tire ilçesi de eski ve yeniyi bünyesinde barındıran ender kentlerden biridir. Tarih ve doğa bu kentin vazgeçilmezleridir. Gümüşpala caddesi ise eski ve yeni Tire'yi birbirinden ayıran en önemli sınırdır. Öyle kafanıza göre inşaat yapamazsınız mesala, tarihi ve yeşili korumak hep önceliklidir. Belediye başkanları bugüne kadar hep bu değerleri gözetmeyi kendilerine ilk edinmişleridir.

TİRE'YE O DÖNEM HİZMET YAĞDI

Bugün sizler tanıtacağımız Mehmet Sıtkı İçelli, kentin değerlerini koruyarak Tire'yi geleceğe taşıdı. Sakin ve olgun kişiliği ile ilçenin gelecek 30 yılına damga vurarak taraflı tarafsız herkesin gönlünde yer edindi. Kısaca anlatalım efendim. 2004- 2009 yılları arasında Tire'de AK Parti'den belediye başkanı seçilerek 5 yıl görev yapan Mehmet Sıtkı İçelli temel belediyecilik görevlerinin yanı sıra devlet yatırımlarının da peş peşe ilçeye yapılmasında önemli rol oynadı. Tüm birimlerin aynı binada toplandığı yeni belediye sarayı inşa edildi. İçme suyu problemi 30 yıllığına çözülerek asbestli borular cam tabanlı borular ile değiştirildi. Sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları ivme kazandı. Fatih Sultan Mehmet çevreyolu açıldı. Mesela onun döneminde TOKİ'de ilk temeller atıldı. Yeni Devlet hastanesi binası hayata geçirildi. TCDD hatlarda modernize amaçlı büyük bütçeli yatırımlar gerçekleştirdi. OSB doğalgaz ile tanıştı ve hızla büyüme sürecine girdi. Kısaca Mehmet Sıtkı İçelli kentin unutulmazları arasında çoktan yerini aldı.

Mehmet Sıtkı İçelli kimdir?

1964 yılında, İzmir Tire ilçesinde doğdum. İlk, orta ve lise eğitimini Tire'de tamamladım. Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, ön lisans eğitiminin ardından, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Uzun süre ticaret ile uğraştım. Refah Partisi, ilçe başkanlığı ardından, AK parti kurucu ilçe başkanlığı yaptım. 2004 yerel seçimlerinde, Tire Belediye Başkanı seçildim. 2010 yılında, Bayındır Belediye Başkan danışmanlığı görevinde bulundum. 2016 Mart ayına kadar, TC Başbakanlık Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği görevini üstlendim. Emekliliğimin ardından, yine Tire'de hem tarım ile uğraşıyorum hem de işyerimde emlak sektöründe hizmet veriyorum. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Nasıl unutulmaz başkanlar arasına girdiniz?

Belediye başkanları göreve gelirken hedeflerini de belirleyerek seçim döneminde projelerini halka anlatırlar. Ben de aynı süreçten geçtim. Seçildikten sonra ilk yıl devam eden işlerin tamamlanması için uğraştım. Devlette devamlılık esastır. Ardından yeni projelere başlama aşamasına geçtik.

Ekibimle birlikte Tire için çalıştık.

Öncelikler neydi?

İçme suyu büyük bir problemdi. Tankerlere mahallelere su taşınıyordu. Kesintiler vatandaşı canından bezdirmişti. İçme suyu problemini hızla çözdük. O tarihten itibaren en az 30 yıl içme suyu problemi yaşanmayacak dedik ve haklı çıktık. Oldukça kapsamlı ve geniş çaplı bir çalışmaydı. İklim değişiyor, kuraklık eğilimi artıyor. Artık eskisi gibi kaynak sularından çok yararlanamıyoruz. Kanserojen olduğu bilinen asbestli su boruları ise halk sağlığını tehdit ediyordu. Hızla onları sökerek modern cam tabanlı borularla değiştirdik. Bunlar insan sağlığını yakından ilgilendiren projelerdi.

Kültür Sarayı nasıl belediye hizmet binasına dönüştü?

Şu an belediye hizmet binasının olduğu yerde yıllar önce kültür sarayının temeli atılmış ancak ödeneksizlikler ve çeşitli nedenlerden dolayı bina yıllarca kentin en önemli noktasında atıl şekilde kalmıştı. Eski belediye binası ise yetersiz kalıyordu. Tüm hizmet birimlerinizi aynı binada toplayacak bir projeyi de hayata geçirdik. Bu belediyeden hizmet alan vatandaş açısından çok büyük kolaylık oldu.

Eski tarihi kent dokusu nasıl korundu?

Tarih ve kültürel mirasın korunması yolunda önemli işler yaptık. O dönemde emlak vergilerinden yüzde 10'luk bir pay valiliklerin havuzunda birikiyordu. Bu parayla Sarıca Yusuf gibi sokak sağlıklaştırma ve Gülcüoğlu konakları gibi restorasyon çalışmalarına hız verdik. Tire köklü tarihi ile geçmişte de medreseler kentiydi. Benden sonraki Belediye Başkanı Sn. Tayfur Çiçek de bizler gibi çalışmalara sahip çıktı. Bunların yanında temel belediyecilik görevlerimizi de layıkıyla yaptık.

Devlet yatırımları o dönemde ilçeye nasıl geldi?

O dönemde devlet yatırımlarını ilçeye çekmek için çok sıkı çalıştık. 48 saat içinde projeler için Ankara'ya 2 kez gelip gittiğimi biliyorum. İzmir ilçeleri arasında ilk kez modern devlet hastanesi binası bizim dönemimizde gerçekleşti. Çevre komşu ilçelerden bunu nasıl başardınız diye Tire'ye heyetler geldi. Karayolları işbirliği ile Fatih Sultan Mehmet çevreyolu açıldı. TOKİ'de ilk temeller atıldı. Şu an TOKİ'de 3. etap tamamlandı. 4'ncü etap çalışmalarına başlandı. TCDD hatlarda modernize amaçlı büyük bütçeli yatırımlar gerçekleştirdi. Eski raylar söküldü yeni hatlar döşendi. Altyapı güçlendirildi. Çalışmalar tamamlandığında Türkiye'de ilk kez Anadolu tren seti bu hatta hizmete girdi. TCDD ile işbirliği içinde sosyal projelere imza attık. OSB ise 2008 yılında doğalgaz ile tanıştı ve Tire kent merkezine doğalgaz gelmesinin o yıllarda önü açıldı. TRT canlı konser programlarını Tire'de gerçekleştirerek tanıtıma büyük katkı sağladı.

Siyasetten koptunuz mu?

Siyasetten kopmadım. AK Parti'de akil adam pozisyonundayım diyebilrim. Tecrübelerimi gençlerle paylaşıyorum. Oğlum Mehmet Emin İçelli AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütüyor. Tire'de ise çok güçlü bir yönetim, çok sevilen ve bir o kadar da çalışkan bir ilçe başkanı var. Onlar da kente hizmet için çırpınıyorlar. Tire -Belevi yolu artık bitmek üzere yol güvenli ve konforlu hale geldi. İlçe yönetimi her konuda taşın altına elini koyuyor. Kent yöneticileri büyük bir olgunlukla çalışıyor. Benim dönemimde üniversiteye ek bina için yer vermiştik. Bu önemli bir adımdı. Artık ilçeye 4 yıllık yeni üniversitelerin gelmesi gerekiyor.

Tire kent olarak kontrolsüz mü büyüyor?

Tire, henüz kontrolsüz büyüme sürecine girmedi. Torbalı ise en başından beri kontrolsüz büyüyor. Bizler burada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Tüm çabamız aslında bundan ibaret.w0w İmar konusunda 1/ 1000'lik planlar benim dönemimde yapılmıştı. Şu anda yeni imara açılacak bir alan görünmüyor. Bakanlığımızın da onayladığı yeni kentsel dönüşüm çalışmaları mevcut. Küçük sanayi sitesinin taşınması için başlatılan çalışmaları destekliyorum. Emeği geçenleri tebrik ederim. K. Sanayi taşınırsa bölge kentsel dönüşüme girebilir ve modern kent yaratma çabalarına katkı sağlayabilir. Bölgede aslında imar konusunda yapılacak çok şey var. BŞB, ada bazında dönüşüm olsun istiyor.

Yapılması gereken bir an önce yapılmalı.

İlçedeki yapı stoku yeterli mi?

Yapı stoku yeterli, bunu da son zamanlarda kiralık konutların bollaşmasından anlayabiliyoruz. Gözlemlerim tespitimi doğruluyor. Yeni imar düzenleme çalışmalarına bu gün başlansa bile bunun sonuçlarını görme aşaması yaklaşık 10 yılı buluyor. Tire için hiç de karamsar değilim.