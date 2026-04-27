15 yaşındaki Asya 7 gündür aranıyor

İZMİR'İN Buca ilçesinde çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra sırra kadem basan, yüzde 25 zihinsel engelli 15 yaşındaki kızı arama çalışmaları sürüyor. Gözü yaşlı anne, evladının birileri tarafından alıkonulduğunu iddia ederek yardım istedi. Buca ilçesi Fırat Mahallesi'nde ikamet eden ve yüzde 25 zihinsel engelli Asya Karakuş (15), 20 Nisan'da iş yerinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Anne Nesrin Doğan, "Ablasının sosyal medya hesabına 'Ararsanız engellerim' yazıldı. Daha sonra 'Tüm ilanların hepsini kaldıracaksınız. Eğer kaldırmazsanız benden hiçbir şekilde haber alamazsınız' şeklinde tehdit mesajları geldi. Asya yazmıyor bunu, başkası yazıyor" dedi.